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В Болгарии арестовали 200 человек после бунта в лагере беженцев

Мигранты протестуют против введения карантина

В центре для беженцев Харманли в Болгарии продолжают протестовать нелегальные мигранты. Сообщается, что полиция контролирует ситуацию и уже задержала более 200 человек. Известно, что 14 полицейским потребовалась медицинская помощь. Кроме того, заявил главный комиссар МВД страны Георги Костов, много государственного имущества повреждено или уничтожено.

Причиной начала акции протеста явилось введение карантина Минздравом Болгарии. В связи с этим беженцам запретили покидать территорию лагеря, что и вызвало массовое недовольство. В протестах приняли участие 2 тыс. нелегальных мигрантов из 3,5 тыс. находящихся в лагере, сообщает сайт «Комсомольской правды».

На ночь закрыли местный продуктовый магазин, что еще больше обострило ситуацию в четверг вечером. Беженцы попытались его разгромить, из-за чего полиции пришлось применить водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает «Утро.ру».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Болгарии арестовали 200 человек после бунта в лагере беженцев

Мигранты протестуют против введения карантина

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