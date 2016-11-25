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В Амурской области всем бесплодным парам сделают бесплатное ЭКО

Оплатит услугу Фонд обязательного медицинского страхования

В Амурской области все пары, у которых не получается зачать ребенка естественным путем, получат право на бесплатное ЭКО. До этого этой услугой могли воспользоваться только женщины с непроходимостью маточных труб или их отсутствием.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в областном минздраве, сейчас же документы будут принимать и у тех, кто не может забеременеть по другим причинам. Для этого необходимо пройти обследование, результаты которого рассмотрят в минздраве. Затем специалисты в течение 10 дней примут решение о целесообразности ЭКО, после чего врачи приступят к самой процедуре.

Как сообщает агентство, процедура стоит больше 100 тыс. рублей. Оплачивать услугу будет Фонд обязательного медицинского страхования.

В прошлом году экстракорпоральное оплодотворение бесплатно получили 282 семейные пары. У 90% это закончилось беременностью.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Амурской области всем бесплодным парам сделают бесплатное ЭКО

Оплатит услугу Фонд обязательного медицинского страхования

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