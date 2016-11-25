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Янукович прибыл в ростовский суд для дачи свидетельских показаний

Экс-президента Украины допросят по делу о беспорядках на майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович прибыл в Ростовский областной суд для дачи свидетельских показаний по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года.

Судебная процедура проходит в режиме видеоконференции со Святошинским районным судом Киева, где рассматривается данное дело.

В свою очередь представители украинских радикальных организаций заблокировали Лукьяновское СИЗО в Киеве, чтобы не допустить доставки пяти экс-бойцов «Беркута» в суд для дачи показаний. Радикалы опасаются, что после показаний экс-президента бывших бойцов могут освободить из-под стражи.

В связи с тем, что бойцы не были доставлены в суд вовремя, судья предложил перенести допрос Януковича на 28 ноября. Прокуроры попросили перенести заседание на «час-полтора». В итоги судья объявил 20-минутный перерыв.

Сам экс-президент Украины попросил провести допрос именно сегодня. По его словам, идет некое затягивание процесса, так как «есть люди, которые не хотят услышать правду».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Янукович прибыл в ростовский суд для дачи свидетельских показаний

Экс-президента Украины допросят по делу о беспорядках на майдане

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