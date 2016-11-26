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Министр обороны Армении анонсировал встречу с Сергеем Шойгу в Москве

Министр обороны Армении Виген Саргсян — о планах подписания 27–30 ноября в Москве соглашения об Объединенной группировке войск России и Армении и дружбе с Россией

Фото: пресс-служба правительства Армении

2730 ноября состоится первый официальный визит министра обороны Армении Вигена Саргсяна в Россию, в рамках которого запланирована встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Это первый зарубежный визит нового главы армянского военного ведомства. Виген Саргсян был назначен министром обороны Армении 3 октября.

 27 ноября состоится ваш первый зарубежный визит на посту министра обороны. То, что он спланирован именно в Россию, — это случайность или закономерность?

 Конечно, закономерность. Армению и Россию связывают не только долгосрочные союзнические отношения, но и многовековая дружба наших народов, братские и родственные узы. В программе визита  посещение штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, переговоры с командованием войсками округа, ознакомление со структурой регионального пункта управления военного округа.

 Какова программа вашего визита?

 В Москве запланированы переговоры с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, подписание межгосударственного соглашения об Объединенной группировке войск (сил) (ОГВ) ВС Армении и России, а также плана сотрудничества между оборонными ведомствами на 2017 год.

30 ноября состоится заседание Совета министров обороны государств  участников СНГ, в ходе которого будут обсуждены и приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление содружества, реализацию его интеграционного потенциала и углубление многостороннего партнерства. Я планирую встречи с друзьями Армении, которые внесли и продолжают вносить ощутимый вклад в дело продвижения нашего союзнического партнерства, с депутатами и дипломатами, занимающимися вопросами армяно-российских отношений, пообщаюсь с курсантами и слушателями военных учебных заведений России, командированных из Армении, с представителями армянской диаспоры.

 Вы сказали, что в ходе визита будет подписано соглашение об ОГВ ВС России и Армении. Какие цели преследует создание этой группировки?

 По большому счету группировка создана уже давно. Ежегодно, начиная с 2000 года, 27 сентября мы отмечаем годовщину со дня образования ОГВ, которая функционирует в регионе. Основанием для этого явилось подписанное 16 лет назад в Сочи соглашение по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности. Этот документ предусматривал создание группировки, что и было сделано в соответствии с совместными директивами наших генеральных штабов.

Что касается подписываемого соглашения об ОГВ Армении и России, то оно фактически обеспечит нормативно-правовое закрепление деятельности группировки на уровне межгосударственного документа. Кроме того, соглашение утверждает положение об ОГВ, в котором с учетом существующих реалий скорректирован весь круг вопросов, регламентирующих ее предназначение: цели, задачи, состав, организация взаимодействия и система управления, материально-техническое и финансовое обеспечение, порядок развертывания и многое другое.

Основной задачей ОГВ является своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и России и его отражение во взаимодействии ВС Армении и России, а также с другими войсками, воинскими формированиями и органами.

С учетом разобщенности территорий сторон и объема решаемых оперативно-стратегических задач для Армении особенно важно, что группировка дислоцируется на территории именно нашего государства с формированием в мирное время в структуре ВС командования ОГВ в сокращенном составе.

Полную версию эксклюзивного интервью Вигена Саргсяна читайте в номере газеты «Известия» от 28 ноября.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Министр обороны Армении анонсировал встречу с Сергеем Шойгу в Москве

Министр обороны Армении анонсировал встречу с Сергеем Шойгу в МосквеМинистр обороны Армении Виген Саргсян — о планах подписания 27–30 ноября в Москве соглашения об Объединенной группировке войск России и Армении и дружбе с Россией

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