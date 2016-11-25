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Новак и Шефчович договорились о встрече с Украиной по газу

На повестке трехсторонней встречи будет стоять вопрос дополнительных поставок на Украину в размере 1,5–4 млрд куб. м газа

Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович провели в Москве 25 ноября встречу, где договорились о проведении трехсторонней встречи с участием Украины, на которой будет обсуждаться безопасность транзитных поставок газа из России в Европу через Украину.

«Мы смогли обсудить сотрудничество в области энергетики. Ключевым вопросом встречи стал надежный транзит российского газа европейским потребителям во время прохождения осенне-зимнего периода. Договорились отдельно встретиться в трехстороннем формате с представителями украинской стороны», — сказал Новак.

Министр отметил, что стороны будут обсуждать дополнительные поставки газа на Украину в размере от 1,5–4 млрд кубометров газа в рамках действующего контракта. Соответственно, Украина может возобновить закупку российского газа по прямым контрактам с «Газпромом», которую она приостановила ровно год назад.

Предыдущие трёхсторонние переговоры отстоялись осенью 2015 года.

Согласно данным «Укртрансгаза», за 10 месяцев 2016 года транзит газа в Европу через Украину составил 65,3 млрд куб. м. По итогам года транзит может составить до 80 млрд кубометров.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Новак и Шефчович договорились о встрече с Украиной по газу

На повестке трехсторонней встречи будет стоять вопрос дополнительных поставок на Украину в размере 1,5–4 млрд куб. м газа

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