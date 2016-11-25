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Нарушения нашли в работе компании, чей вертолет упал в Приамурье

Прокуратура требует от ООО «Дельта К» неукоснительного соблюдения требований безопасности полетов

Продолжается прокурорская проверка, которая проводится по факту инцидента с вертолетом Ми-8 в Приамурье. Она уже показала, что его владелец не исполнял требований воздушного законодательства и федеральных авиационных правил при организации полетов воздушных судов. Об этом сообщает ИА «Амур.инфо» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В адрес директора ООО «Дельта К», которой принадлежит транспортное средства, внесено представление.

Межгосударственный авиационный комитет продолжает расследование обстоятельств и установление причин авиационного происшествия.

 Как писали «Известия», 10 октября в Амурской области сильный порыв ветра опрокинул на бок вертолет Ми-8. Инцидент произошел в момент его взлета с геодезической площадки в Зейском районе. На борту находились 20 человек. Трое пострадали.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Нарушения нашли в работе компании, чей вертолет упал в Приамурье

Прокуратура требует от ООО «Дельта К» неукоснительного соблюдения требований безопасности полетов

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