Уголовное дело возбуждено в Орле из-за халатности сотрудницы полиции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного УМВД по городу Орлу майора полиции Натальи Башкатовой, прибывшей на вызов по жалобе женщины, которую избил сожитель, и не принявшей мер по ее спасению.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщает InfoOrel.ru.

По данным следствия, 17 ноября 2016 года житель Орла вступил в конфликт со своей знакомой. Женщина вызвала полицейских, которые, прибыв на место, проигнорировали угрозы мужчины и уехали. После этого конфликт разразился на улице, где мужчина избил девушку и скрылся места преступления. Потерпевшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы и впоследствии скончалась в больнице.

«В рамках расследования уголовного дела следователи проверят действия (бездействие) и других сотрудников правоохранительных органов, прибывших по вызову, дадут им соответствующую правовую оценку», — сообщили следователи.

В настоящее время мужчина, обвиняемый в избиении погибшей, арестован.