Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Уголовное дело возбуждено в Орле из-за халатности сотрудницы полиции

Майор полиции отказалась помочь женщине, которую избил сожитель, после чего она скончалась

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного УМВД по городу Орлу майора полиции Натальи Башкатовой, прибывшей на вызов по жалобе женщины, которую избил сожитель, и не принявшей мер по ее спасению.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщает InfoOrel.ru.

По данным следствия, 17 ноября 2016 года житель Орла вступил в конфликт со своей знакомой. Женщина вызвала полицейских, которые, прибыв на место, проигнорировали угрозы мужчины и уехали. После этого конфликт разразился на улице, где мужчина избил девушку и скрылся места преступления. Потерпевшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы и впоследствии скончалась в больнице.

«В рамках расследования уголовного дела следователи проверят действия (бездействие) и других сотрудников правоохранительных органов, прибывших по вызову, дадут им соответствующую правовую оценку», — сообщили следователи.

В настоящее время мужчина, обвиняемый в избиении погибшей, арестован.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Уголовное дело возбуждено в Орле из-за халатности сотрудницы полиции

Майор полиции отказалась помочь женщине, которую избил сожитель, после чего она скончалась

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке