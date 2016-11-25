Известный детский режиссер Михаил Юзовский скончался в Москве

Советский кинорежиссер и театровед Михаил Юзовский ушел из жизни в возрасте 76 лет в Москве.



«На 77-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, заслуженного деятеля искусств России Михаила Иосифовича Юзовского. Приносим соболезнования родным и близким Михаила Иосифовича», — говорится на сайте Союза кинематографистов России.



Отмечается, что прощание с деятелем искусства состоится завтра, 26 ноября в 11:45 в ритуальном зале морга 1 Градской клинической больницы.

Михаил Юзовский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1968 году. С этого же года режиссер киностудии имени Горького.



Известен своими фильмами-сказками «После дождичка в четверг», «Тайна железной двери», «Там, на неведомых дорожках...». Кроме того с 1975 по 1990 год он снял более 30 эпизодов детского юмористического киножурнала «Ералаш».

В 1998 году получил почетное звание заслуженного деятеля искусств России.