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Известный детский режиссер Михаил Юзовский скончался в Москве

Ему было 76 лет

Фото: youtube.com

Советский кинорежиссер и театровед Михаил Юзовский ушел из жизни в возрасте 76 лет в Москве.

«На 77-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, заслуженного деятеля искусств России Михаила Иосифовича Юзовского. Приносим соболезнования родным и близким Михаила Иосифовича», — говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что прощание с деятелем искусства состоится завтра, 26 ноября в 11:45 в ритуальном зале морга 1 Градской клинической больницы.

Михаил Юзовский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1968 году. С этого же года режиссер киностудии имени Горького.

Известен своими фильмами-сказками «После дождичка в четверг», «Тайна железной двери», «Там, на неведомых дорожках...». Кроме того с 1975 по 1990 год он снял более 30 эпизодов детского юмористического киножурнала «Ералаш».

В 1998 году получил почетное звание заслуженного деятеля искусств России.


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