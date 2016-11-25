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Кремль продлил снижение зарплат президента и чиновников на 10%

Понижающий коэффициент будет работать и в 2017 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российские чиновники, включая президента, премьера, министров, сотрудников администрации Кремля и аппарата правительства, в течение 2017 года продолжат получать сниженные на 10% зарплаты и премии.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает в пятницу официальный портал правовой информации.

Изначально понижающий коэффициент был введен в начале 2015 года на фоне разгара экономического кризиса в России, затем он продлевался на весь 2016 год.

На этом фоне первый вице-премьер Игорь Шувалов в пятницу сказал, что российская экономика приведена в «рабочее состояние».

По его словам, хотя 2016 год закончится для нее «негативным ростом» в 0,6-0,7%, уже сейчас можно говорить о «медленном, но росте» экономики.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Кремль продлил снижение зарплат президента и чиновников на 10%

Кремль продлил снижение зарплат президента и чиновников на 10%Понижающий коэффициент будет работать и в 2017 году

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