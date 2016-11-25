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ВИК: Держать страну в «технологическом тонусе»

В Санкт-Петербурге завершились финальные мероприятия Всероссийского инженерного конкурса ВИК-2016

Фото: Михаил Пинченков

В Санкт-Петербурге завершились финальные мероприятия Всероссийского инженерного конкурса — ВИК-2016, в которых в этом году участвовали около 14 тыс. молодых специалистов и студентов со всей страны. Организаторы полагают, что конкурс позволит молодым российским инженерам не отстать от непрерывно меняющихся технологий, будет способствовать развитию технологического предпринимательства.

Всероссийский инженерный конкурс был учрежден в 2014 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Сегодня он превратился в целую систему профессиональных соревнований, олимпиад и конкурсов для студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям, для молодых специалистов, которые организуют российские вузы, госкорпорации, высокотехнологичные компаниями. В 2015 году соорганизаторами ВИК были госкорпорация «Росатом» и НИЯУ МИФИ, а в 2016 году символический «инженерный огонь» был передан Фонду инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит в группу РОСНАНО) и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого.

В новом сезоне конкурс успешно развивался. Вице-премьер РФ Ольга Голодец в видеообращении поздравила победителей и участников и подчеркнула, что если в первом конкурсе участвовало 7 тыс. студентов, то в этом году число участников удвоилось и достигло 14 тыс. человек. «В конкурсе представлены практически все инженерные специальности, а те студенты, которые принимали в нем участие, переходят на работу и получают очень серьезные заказы от ведущих российских компаний», — отметила вице-премьер.

Под «зонтиком» ВИКа проводились 15 различных конкурсов и соревнований, организованных Минобрнауки, ГК «Росатом», ОАО «РЖД», Объединенной авиастроительной корпорацией и Объединенной судостроительной корпорацией, другими компаниями.

В частности, ФИОП организовал конкурс в области нанотехнологий — «ВИК.Нано», участники которого должны были представить проекты или решить задачи, связанные с производством и использованием композитных материалов, аддитивных технологий, гибкой электроники. Победителями «ВИК.Нано» стали Татьяна Фалалеева из Казанского национального исследовательского технологического университета, Александр Бузимов из Томского госуниверситета и Михаил Омельянович из петербургского Университета ИТМО. Они получили почетные дипломы, а также сертификаты на трехдневный технологический тур в один из крупнейших в Европе центр исследований и инноваций — бельгийский кластер IMEC.

В рамках финала «большого» ВИКа в Петербургском политехе прошла целая серия мероприятий, в частности, при участии ФИОП состоялась деловая игра «Построй стартап. Продай стартап», финал Конкурса индивидуальных проектов и конкурса «Технотлон».

Все победители на церемонии награждения вышли на сцену университета, где генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко и замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов вручили им дипломы и призы — в частности, сертификаты на электронный курс «Управление инновационными проектами», созданный при содействии ФИОПа.

Приветствуя победителей, Андрей Свинаренко отметил, что проведение инженерного конкурса является зримым подтверждением того, что Россия отдает приоритет подготовке инженеров, в руках которых вскоре будет будущее страны.

— И наши пенсии тоже, — с улыбкой заметил гендиректор ФИОПа. — И чтобы пенсии были, нужны высококлассные инженеры, способны создавать новые продукты, новые технологии, способные захватывать новые рынки.

Андрей Свинаренко подчеркнул, что задача ВИКа состоит не только в том, чтобы отобрать талантливых студентов, успешных в науке, — конкурс должен помочь найти себя потенциальным создателям технологических компаний.

— Мы подключаем менторские программы через нашу инфраструктуру, студентов консультируют в части сегментации по рынкам, по технологиям, по другим вопросам, по организации самого проекта. Мы хотим, чтобы этот конкурс давал возможность использовать фундаментальный задел, который есть в университете, и, добавив к нему предпринимательскую часть, вел к созданию новых высокотехнологичных бизнесов, — сказал он журналистам.

По словам гендиректора ФИОПа, работа со студентами и молодыми специалистами в рамках ВИК позволит поддерживать уровень квалификации.

— Мы не ставим задачу так, что нам нужны специалисты, поэтому мы участвуем. Это слишком упрощенный подход. Мы в какой-то степени занимаемся студентами, сотрудничаем с вузами, но основная цель — это уже взрослые, работающие инженеры, которые должны обновлять представления о технологиях, и чем чаще, чем лучше. Потому что технологические новинки появляются все чаще и чаще, нужно успеть их поймать, — отметил Свинаренко.

— У нас задача не столько хедхантерская, не поиск новых кадров, сколько поддержка подготовки молодых инженеров, — заключил он.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

ВИК: Держать страну в «технологическом тонусе»

ВИК: Держать страну в «технологическом тонусе»В Санкт-Петербурге завершились финальные мероприятия Всероссийского инженерного конкурса ВИК-2016

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