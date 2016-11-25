Путин потребовал решить проблему жестокого обращения с животными

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательно оформить цивилизованный порядок обращения с животными.



«Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения, давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



По словам главы государства, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс, а отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, глава государства Владимир Путин полностью поддерживает тех, кто выступает против жестокого обращения с животными.



Он отмечал, что законодательная инициатива, которая была бы направлена на ужесточение наказание за соответствующие нарушения, имеет право на существование, но решаться этот вопрос должен экспертами и законодательными органами.



Напомним, в отношении двух 17-летних девушек из Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Они опубликовали на своих аккаунтах в соцсетях фото издевательств над животными, которых они брали в «добрые руки». По предварительным данным, жертвами живодерок стали не менее 15 животных и птиц.

