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Путин потребовал решить проблему жестокого обращения с животными

Президент России предложил обсудить данный вопрос, который длительное время находится в парламенте без движения

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательно оформить цивилизованный порядок обращения с животными.

«Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения, давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По словам главы государства, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс, а отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, глава государства Владимир Путин полностью поддерживает тех, кто выступает против жестокого обращения с животными.

Он отмечал, что законодательная инициатива, которая была бы направлена на ужесточение наказание за соответствующие нарушения, имеет право на существование, но решаться этот вопрос должен экспертами и законодательными органами.

Напомним, в отношении двух 17-летних девушек из Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Они опубликовали на своих аккаунтах в соцсетях фото издевательств над животными, которых они брали в «добрые руки». По предварительным данным, жертвами живодерок стали не менее 15 животных и птиц. 

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Путин потребовал решить проблему жестокого обращения с животными

Президент России предложил обсудить данный вопрос, который длительное время находится в парламенте без движения

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