Минфин уточнил параметры пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которую предложил Центробанк и Минфин, стала очередным камнем преткновения между финансово-экономическим и социальным блоками правительства. Как уже писали «Известия», Минтруд подготовил и отправил в правительство отзыв на предложения финансового блока, в котором критикует подход Минфина и ЦБ. Последние готовы к компромиссу и пошли на некоторые изменения своих предложений, однако в принципиальных вопросах намерены идти до конца. Минфин согласен даже увеличить расходы на трансферт в ПФР (Пенсионный фонд) на 40 млрд рублей, чтобы стимулировать переход на добровольную систему накоплений.

В пятницу на пенсионной конференции «Ведомостей» представитель соцблока зампред ПФР Николай Козлов впервые публично озвучил все, как он выразился, замечания, которые имеются у соцблока к новой пенсионной реформе. Она, напомним, предполагает выведение накоплений из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) и введение индивидуального пенсионного капитала (ИПК), квазидобровольного инструмента (предполагается, что по умолчанию люди будут отчислять от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды). Отказаться от взносов можно будет только по письменному заявлению.

Николай Козлов заявил, что у соцблока есть несколько принципиальных замечаний. Первое — автоподписка на участие в добровольной системе. По мнению представителя ПФР, это сомнительно с правовой точки зрения, поскольку запустить такую программу можно только с личной подписью гражданина под договором, который предусматривает предоставление этих услуг, а не под трудовым договором.

Второе — необходимо создание центрального администратора счетов. По словам Николая Козлова, сейчас ведутся дискуссии по поводу того, нужен ли этот администратор (поскольку его возникновение обойдется очень дорого), либо достаточно, чтобы учет велся в ПФР или, как в банке, на двусторонней основе. По мнению зампреда ЦБ, при нынешнем состоянии пенсионной культуры такой центральный администратор требуется.

Третье и самое главное (этот момент уже озвучивался представителями соцблока) — Минтруд и ПФР выступают против льготы работодателям, которую планируется предоставить за счет взносов во внебюджетные фонды. Представитель Пенсионного фонда вновь подчеркнул, что это может привести к еще большему дефициту бюджета фонда, который придется покрывать из федеральной казны.

В рамках предлагаемой Минфином и ЦБ новой модели добровольных пенсионных накоплений предусмотрено предоставление льгот для граждан по уплате НДФЛ (с процента отчислений) и работодателей — по страховым взносам. Однако финансовое ведомство, которое всегда болезненно реагирует на выпадающие доходы, расходы на льготу работодателям не смущают.

— Минфин готов увеличить трансферт из бюджета для компенсации выпадающих доходов, — заявил в ответ на замечания ПФР замминистра финансов Алексей Моисеев.

И привел оценку, на сколько могут быть увеличены перечисления в ПФР.

— Если мы исходим из того, что льгота от отчислений за гражданина и будет 50%, то годовые расходы на компенсацию составят порядка 40 млрд рублей, — сообщил замминистра финансов.

Нет возражений у Минфина и по поводу организации центрального администратора счетов. Как пояснил Алексей Моисеев, он просто необходим, поскольку люди могут менять НПФ, работу. И в итоге их представления о состоянии своих счетов могут сильно отличаться от того, что имеется в реальности.

Кроме того, Минфин, учитывая уже звучавшие до этого замечания, довольно принципиально поправил свои предложения по пенсионной реформе. В частности, прислушался к опасениям соцблока, что нельзя все средства (1,4 трлн рублей), которые накопились за годы у «молчунов» (граждане, которые оставили свои деньги в государственной управляющей компании (ГУК) — Внешэкономбанке) сразу переводить в страховую часть.

— Это приведет к снижению стоимости балла, что уже несправедливо к тем, кто изначально копит на пенсию в распределительной системе. Мы согласились с этими доводами социального блока, — сказал Алексей Моисеев.

Правда, пока не ясно, что будет с накоплениями, которые люди доверили частным управляющим компаниям (ЧУК). Изначально планировалось, что эти деньги автоматически будут переведены в страховую часть и трансформируются в баллы. Однако сейчас с учетом замечаний Минфин думает о том, как можно пойти навстречу людям, которые доверили деньги ЧУК.

— Вопрос еще не решен, но, возможно, УК может быть сделан субподрядчиком ГУК, — заявил Алексей Моисеев, отвечая на вопрос «Известий».

Кроме того, по словам замминистра финансов, к управлению ИПК будут допущены не только НПФ, но и страховые компании, занимающиеся страхованием жизни.

Третью позицию озвучил замминистра экономического развития Олег Фомичев, который заметил, что никто решения о ликвидации ОПС не принимал. И вопрос о тарифе взносов не закрыт и может вернуться в повестку в 2018 году. По его словам, у накопительной части, по сути, сейчас одна проблема — моратории. И хотя, учитывая бюджетный дефицит, вряд ли стоит рассчитывать, что в ближайшие три года можно «разморозить» взносы в накопительную часть полностью, предложения Минэкономразвития заключаются в том, чтобы возобновить перевод в НПФ хотя бы 1-3% с последующим доведением тарифа до 6%.



— Мы одновременно будем вводить систему индивидуального пенсионного капитала и создавать стимулы для работодателей в части зачета взносов в обязательную пенсионную систему в качестве части индивидуального пенсионного капитала, — подчеркнул Олег Фомичев.

То есть экономическое министерство пошло дальше других, предлагая и сохранить накопления в рамках ОПС, и развивать добровольную систему через ИПК.