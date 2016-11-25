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Минфин уточнил параметры пенсионной реформы

«Молчунам» разрешат обрести голос и до накоплений допустят страховщиков, но Пенсионный фонд и Минтруд настаивают на дальнейших поправках

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Пенсионная реформа, которую предложил Центробанк и Минфин, стала очередным камнем преткновения между финансово-экономическим и социальным блоками правительства. Как уже писали «Известия», Минтруд подготовил и отправил в правительство отзыв на предложения финансового блока, в котором критикует подход Минфина и ЦБ. Последние готовы к компромиссу и пошли на некоторые изменения своих предложений, однако в принципиальных вопросах намерены идти до конца. Минфин согласен даже увеличить расходы на трансферт в ПФР (Пенсионный фонд) на 40 млрд рублей, чтобы стимулировать переход на добровольную систему накоплений.

В пятницу на пенсионной конференции «Ведомостей» представитель соцблока зампред ПФР Николай Козлов впервые публично озвучил все, как он выразился, замечания, которые имеются у соцблока к новой пенсионной реформе. Она, напомним, предполагает выведение накоплений из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) и введение индивидуального пенсионного капитала (ИПК), квазидобровольного инструмента (предполагается, что по умолчанию люди будут отчислять от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды).  Отказаться от взносов можно будет только по письменному заявлению.

Николай Козлов заявил, что у соцблока есть несколько принципиальных замечаний. Первое  автоподписка на участие в добровольной системе. По мнению представителя ПФР, это сомнительно с правовой точки зрения, поскольку запустить такую программу можно только с личной подписью гражданина под договором, который предусматривает предоставление этих услуг, а не под трудовым договором.

Второе  необходимо создание центрального администратора счетов. По словам Николая Козлова, сейчас ведутся дискуссии по поводу того, нужен ли этот администратор (поскольку его возникновение обойдется очень дорого), либо достаточно, чтобы учет велся в ПФР или, как в банке, на двусторонней основе. По мнению зампреда ЦБ, при нынешнем состоянии пенсионной культуры такой центральный администратор требуется.

Третье и самое главное (этот момент уже озвучивался представителями соцблока)  Минтруд и ПФР выступают против льготы работодателям, которую планируется предоставить за счет взносов во внебюджетные фонды. Представитель Пенсионного фонда вновь подчеркнул, что это может привести к еще большему дефициту бюджета фонда, который придется покрывать из федеральной казны.

В рамках предлагаемой Минфином и ЦБ новой модели добровольных пенсионных накоплений предусмотрено предоставление льгот для граждан по уплате НДФЛ (с процента отчислений) и работодателей — по страховым взносам. Однако финансовое ведомство, которое всегда болезненно реагирует на выпадающие доходы, расходы на льготу работодателям не смущают.

 Минфин готов увеличить трансферт из бюджета для компенсации выпадающих доходов,  заявил в ответ на замечания ПФР замминистра финансов Алексей Моисеев.

И привел оценку, на сколько могут быть увеличены перечисления в ПФР.

 Если мы исходим из того, что льгота от отчислений за гражданина и будет 50%, то годовые расходы на компенсацию составят порядка 40 млрд рублей,  сообщил замминистра финансов.

Нет возражений у Минфина и по поводу организации центрального администратора счетов. Как пояснил Алексей Моисеев, он просто необходим, поскольку люди могут менять НПФ, работу. И в итоге их представления о состоянии своих счетов могут сильно отличаться от того, что имеется в реальности.

Кроме того, Минфин, учитывая уже звучавшие до этого замечания, довольно принципиально поправил свои предложения по пенсионной реформе. В частности, прислушался к опасениям соцблока, что нельзя все средства (1,4 трлн рублей), которые накопились за годы у «молчунов» (граждане, которые оставили свои деньги в государственной управляющей компании (ГУК)  Внешэкономбанке) сразу переводить в страховую часть.

 Это приведет к снижению стоимости балла, что уже несправедливо к тем, кто изначально копит на пенсию в распределительной системе. Мы согласились с этими доводами социального блока,  сказал Алексей Моисеев.

Правда, пока не ясно, что будет с накоплениями, которые люди доверили частным управляющим компаниям (ЧУК). Изначально планировалось, что эти деньги автоматически будут переведены в страховую часть и трансформируются в баллы. Однако сейчас с учетом замечаний Минфин думает о том, как можно пойти навстречу людям, которые доверили деньги ЧУК.

 Вопрос еще не решен, но, возможно, УК может быть сделан субподрядчиком ГУК,  заявил Алексей Моисеев, отвечая на вопрос «Известий».

Кроме того, по словам замминистра финансов, к управлению ИПК будут допущены не только НПФ, но и страховые компании, занимающиеся страхованием жизни.

Третью позицию озвучил замминистра экономического развития Олег Фомичев, который заметил, что никто решения о ликвидации ОПС не принимал. И вопрос о тарифе взносов не закрыт и может вернуться в повестку в 2018 году. По его словам, у накопительной части, по сути, сейчас одна проблема  моратории. И хотя, учитывая бюджетный дефицит, вряд ли стоит рассчитывать, что в ближайшие три года можно «разморозить» взносы в накопительную часть полностью, предложения Минэкономразвития заключаются в том, чтобы возобновить перевод в НПФ хотя бы 1-3% с последующим доведением тарифа до 6%. 

 Мы одновременно будем вводить систему индивидуального пенсионного капитала и создавать стимулы для работодателей в части зачета взносов в обязательную пенсионную систему в качестве части индивидуального пенсионного капитала,  подчеркнул Олег Фомичев.

То есть экономическое министерство пошло дальше других, предлагая и сохранить накопления в рамках ОПС, и развивать добровольную систему через ИПК.

Кстати, вариант о том, чтобы сохранить накопительную часть в ОПС хотя бы в каком-то объеме с последующим доведением тарифа до 6%, впервые озвучил глава новой ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ, Альянс пенсионных фондов) Сергей Беляков. В четверг он еще раз высказался, что этот сценарий является самым правильным, подтвердив свои слова аргументом, что НПФ 51% средств вкладывают в нефинансовый сектор, то есть  инвестируют в экономику.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Минфин уточнил параметры пенсионной реформы

Минфин уточнил параметры пенсионной реформы«Молчунам» разрешат обрести голос и до накоплений допустят страховщиков, но Пенсионный фонд и Минтруд настаивают на дальнейших поправках

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