Студентам Брянского госуниверситета оплатят проезд перед Новым годом

Студенты Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, проживающие в районах Брянской области, получат компенсацию стоимости автобусных билетов, купленных в преддверии Нового года, сообщила пресс-служба вуза.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», компенсацию студенты получат в рамках государственной программы развития образования и науки Брянской области.

Всего на эти цели будет затрачено 240 тыс. рублей.