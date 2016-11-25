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Студентам Брянского госуниверситета оплатят проезд перед Новым годом

Компенсацию стоимости автобусных билетов получат студенты, проживающие в области

Студенты Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, проживающие в районах Брянской области, получат компенсацию стоимости автобусных билетов, купленных в преддверии Нового года, сообщила пресс-служба вуза.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», компенсацию студенты получат в рамках государственной программы развития образования и науки Брянской области.

Всего на эти цели будет затрачено 240 тыс. рублей.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Студентам Брянского госуниверситета оплатят проезд перед Новым годом

Компенсацию стоимости автобусных билетов получат студенты, проживающие в области

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