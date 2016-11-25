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Медведев назвал основную причину задержек зарплат

Это связано с отсутствием у предприятий собственных средств, пояснил российский премьер-министр

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал основную причину задержек зарплат. Он пояснил, что это связано с отсутствием собственных средств у предприятий. Об этом глава кабмина сообщил в ходе селекторного совещания по ситуации с задолженностью по зарплате в регионах.

«Есть разный анализ и полагают, что на этот фактор приходится подавляющая часть суммы. Оставшаяся часть задолженности возникла из-за несвоевременного перечисления денег из бюджетов всех уровней, но 97% случаев связаны с недостатком собственных средств», — пояснил премьер-министр.

Ранее «Известия» писали о том, что российские госслужащие — в их числе президент, премьер-министр, члены кабмина, а также сотрудники администрации Кремля и аппарата правительства — в 2017 году продолжат получать зарплаты и премии, сниженные на 10%. Такой указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Медведев назвал основную причину задержек зарплат

Это связано с отсутствием у предприятий собственных средств, пояснил российский премьер-министр

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