Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал основную причину задержек зарплат. Он пояснил, что это связано с отсутствием собственных средств у предприятий. Об этом глава кабмина сообщил в ходе селекторного совещания по ситуации с задолженностью по зарплате в регионах.

«Есть разный анализ и полагают, что на этот фактор приходится подавляющая часть суммы. Оставшаяся часть задолженности возникла из-за несвоевременного перечисления денег из бюджетов всех уровней, но 97% случаев связаны с недостатком собственных средств», — пояснил премьер-министр.

Ранее «Известия» писали о том, что российские госслужащие — в их числе президент, премьер-министр, члены кабмина, а также сотрудники администрации Кремля и аппарата правительства — в 2017 году продолжат получать зарплаты и премии, сниженные на 10%. Такой указ подписал глава российского государства Владимир Путин.