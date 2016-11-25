Более 30 человек стали жертвами столкновения поездов в Иране

В Иране столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего часть вагонов перевернулась, произошло возгорание. Жертвами трагедии стали 31 человек, еще 70 госпитализированы.

Катастрофа произошла в пятницу в районе 08.00 по местному времени (07.30 по московскому) на станции Хафт Хан, расположенной на границе между областями Семнан и Дамеган.

Как сообщает сайт НТВ.Ru, составы следовали по маршрутам Семнан – Мешхед и Тебриз – Мешхед. В результате их столкновения пять вагонов сошли с рельсов, два из них загорелись. ТАСС сообщает от 31-м погибшем и 70-ти раненых. На месте работают спасатели и медики. Причины происшествия пока не установлены.