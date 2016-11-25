В Оренбурге появится «Гагарин-парк»

Проект создания «Гагарин-парка» в Оренбурге был представлен на международном форуме "Оренбуржье - сердце Евразии". Для создания научно-образовательного и туристического кластера будет значительно реорганизована Зауральная часть Оренбурга.

Как рассказал агентству RIA56 начальник управления градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев, площадь будущего парка составит 350 га, Зауральную рощу разделят на четыре различных сегмента. Каждый будет представлять из себя отдельную территорию с собственным стилем и инфраструктурой. Здесь же будет взлетная площадка для небольших аэропланов, вышка для прыжков с парашютом и самая большая в стране аэродинамическая труба. Один из сегментов будет посвящен Юрию Гагарину. Там будут расположены многофункциональный «Гагарин-холл», первый в России кадетский центр подготовки космонавтов и планетарий.

«Из идеи благоустроить наш лесопарк - Зауральную рощу, мы пришли к идее Международного туристического, научно-образовательного кластера, который непременно станет особенностью евразийского пространства», - сказал Бренев.

Предполагается, что проект «Гагарин-парка» сможет увеличить туристический поток в город до 2 млн человек в год, почти на 2 тыс. вырастет число субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вопрос инвестирования в проект, как и вопрос с застройщиком парка пока не решен.