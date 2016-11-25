Посольство России назвало имя второго погибшего в ДТП в Швейцарии

В ДТП, которое произошло утром в пятницу в Швейцарии, погиб 23-летний Азер Якубов. Об этом сообщил сотрудник посольства России в Берне.

«Мы можем подтвердить, что имя второго погибшего Азер Якубов», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что авария произошла около 04.00 по местному времени в кантоне Тичино. Автомобиль BMW направлялся в сторону Лугано. Водитель не справился с управлением, и машина сорвалась в Луганское озеро.

В аварии погибли два человека — мужчина 23 лет и девушка 19 лет. Ранее в дипведомстве подтвердили, что погибшей оказалась 19-летняя внучка фигуранта «дела ЮКОСа» Платона Лебедева.

По информации агентства, в настоящий момент родственники погибших находятся в Лугано.