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Четыре человека пострадали при пожаре в Тюмени

Пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени произошел в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным megatyumen.ru, возгорание произошло на девятом этаже, после чего спасатели из-за сильного задымления эвакуировали жильцов с нижних этажей дома.

В результате происшествия четыре человека пострадали, их госпитализировали в отделение токсикологии областной клинической больницы с отравлением. Пожарным удалось спасти 12 человек, в том числе одного ребенка.

В ликвидации пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники, 30 человек личного состава, отметили в ведомстве.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Четыре человека пострадали при пожаре в Тюмени

Пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением

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