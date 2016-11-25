Четыре человека пострадали при пожаре в Тюмени

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени произошел в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным megatyumen.ru, возгорание произошло на девятом этаже, после чего спасатели из-за сильного задымления эвакуировали жильцов с нижних этажей дома.

В результате происшествия четыре человека пострадали, их госпитализировали в отделение токсикологии областной клинической больницы с отравлением. Пожарным удалось спасти 12 человек, в том числе одного ребенка.

В ликвидации пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники, 30 человек личного состава, отметили в ведомстве.