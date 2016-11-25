В Египте археологи обнаружили город, основанный более 7 тыс. лет назад

Археологи обнаружили в исторической области Верхнего Египта древний город, построенный, по их расчетам, в 5316 году до нашей эры, сообщает пресс-служба египетского министерства по делам древности.

В ходе раскопок недалеко от Поминального храма в городе Абидосе ученые раскопали керамические изделия и фрагменты каменных инструментов. Также был обнаружен могильник с 15 захоронений, предположительно принадлежащих знати.

Открытие нового поселения может пролить свет на неизвестные факты из истории не только Абидоса, полагают ученые, но и всего Древнего Египта, передает Федеральное агентство новостей.



Власти страны рассчитывают, в свою очередь, что уникальная находка будет способствовать развитию интереса к туризму, который в последние годы находится в упадке, пишет «Русская планета».



Напомним, в среду замглавы российского Министерства транспорта Валерий Окулов рассказал, что Египет выполнил все рекомендации российских специалистов по авиабезопасности. Для проверки выполнения рекомендаций на месте министерство сможет организовать инспекцию в течение 7 – 10 дней после приглашения египетской стороны.



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