ФИФА объявила призовой фонд Кубка конфедераций-2017

Общий призовой фонд Кубка конфедераций-2017 составит $20 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

Победитель турнира получит $4,1 млн. Обладатель второго места — $3,6 млн, третьего — $3 млн, сообщает ТАСС.

Полуфиналист, не вошедший в тройку, получит $2,5 млн. Командам, которые не сумеют выйти в плей-офф, достанется по $1,7 млн, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кубок конфедераций впервые пройдет в России в 2017 году. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.