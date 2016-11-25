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Путин: недочеты стадиона для ЧМ-2018 устранят до конца года

Арена в Санкт-Петербурге до сих пор не достроена

Российский президент Владимир Путин заявил, что проблемы строительства стадиона в Санкт-Петербурге — «очень печальная история». Тем не менее, глава государства заверил, что все недочеты будут устранены до конца этого года.

На встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Путин заявил: «Это очень такая печальная история». При этом президент отметил, что петербургская арена — ещё не самый большой долгострой в мировой спортивной истории, а также, что России известны замечания ФИФА по этому стадиону.

«Строители обещают все поправить к концу этого года», — подчеркнул Путин. Он добавил, что все стадионы, на которых планируется проведение матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, будут построены в срок. Президент отметил, что РФ будет стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций 2017 года стал большим праздником.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Путин: недочеты стадиона для ЧМ-2018 устранят до конца года

Арена в Санкт-Петербурге до сих пор не достроена

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