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Пятница,
25 ноября
2016 года
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Машина с рыбаками из Нижнего Тагила ушла под лед на местной реке

Есть погибший

Несчастный случай произошел в Свердловской области. На реке Верхняя Салда под лед провалился УАЗ с рыбаками, которые приехали из Нижнего Тагила.

Как рассказал ТагилСити.ру  старший госинспектор инспекции по маломерным судам Сергей Богдашин, около 10 часов утра на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии. Как выяснилось, лед, по которому пытались на машине проехать рыбаки, был всего 8 см толщиной. Он не смог выдержать отечественный внедорожник. В результате машина ушла под воду примерно в км от берега. Один рыбак смог выбраться из автомобиля, его товарищ утонул.

Как напоминает агентство, с начала осеннего сезона в водоемах Свердловской области уже утонули девять человек.


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