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Президент ФИФА подарил Путину мяч «Красава»

Он был специально создан для матчей Кубка конфедераций 2017 года

Глава ФИФА Джанни Инфантино во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарил ему созданный для матчей Кубка конфедераций 2017 года мяч «Красава».

В ответ Путин отметил, что в России очень любят футбол, и он надеется, что эта любовь выразится в высоком качестве проведения Кубка.

Инфантино поблагодарил президента и правительство России за активное сотрудничество в подготовке предстоящих соревнований.

«Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета (2017 и 2018 годов, когда пройдут Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу), которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали», — цитирует Инфантино «РИА Новости».

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Президент ФИФА подарил Путину мяч «Красава»

Он был специально создан для матчей Кубка конфедераций 2017 года

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