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Более 1 млрд задолжали жители Мурманской области за электроэнергию

Энергетики ведут работу по снижению дебиторской задолженности потребителей

Задолженность жителей Мурманской области за электроэнергию достигла 1 млрд рублей. Об этом представители ресурсоснабжающей организации сообщили в ходе заседания регионального правительства по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду-2016/17.

Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Сергей Викулин заявил, что задолженность потребителей за электроэнергию составила 1 млрд рублей, в том числе просроченная задолженность — 720 млн рублей. На начало ноября долг снизился на 340 млн рублей, передает ИА «Би-порт».

Главам муниципалитетов области поручили активнее взяться за работу по снижению дебиторской задолженности потребителей перед энергетиками.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Более 1 млрд задолжали жители Мурманской области за электроэнергию

Энергетики ведут работу по снижению дебиторской задолженности потребителей

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