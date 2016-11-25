Более 1 млрд задолжали жители Мурманской области за электроэнергию

Задолженность жителей Мурманской области за электроэнергию достигла 1 млрд рублей. Об этом представители ресурсоснабжающей организации сообщили в ходе заседания регионального правительства по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду-2016/17.



Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Сергей Викулин заявил, что задолженность потребителей за электроэнергию составила 1 млрд рублей, в том числе просроченная задолженность — 720 млн рублей. На начало ноября долг снизился на 340 млн рублей, передает ИА «Би-порт».



Главам муниципалитетов области поручили активнее взяться за работу по снижению дебиторской задолженности потребителей перед энергетиками.

