Якутская исправительная колония сливала отходы в Лену

Исправительная колония №7 УФСИН по Якутии оштрафована за слив канализации в реку Лену. Она должна заплатить 61 тыс. рублей в доход Якутска. В такую сумму оценен ущерб, который колония причинила окружающей среде.

Решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Якутии. К ней привлекли специалистов Росприроднадзора. Выяснилось, что администрация колонии не вывозила бытовые отходы со своей территории. В итоге фекальные воды просто перелились в реку через ограждение, уточняет ИА SakhaNews.