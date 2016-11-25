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Якутская исправительная колония сливала отходы в Лену

Теперь она должна заплатить штраф – 61 тыс. рублей

Исправительная колония №7 УФСИН по Якутии оштрафована за слив канализации в реку Лену. Она должна заплатить 61 тыс. рублей в доход Якутска. В такую сумму оценен ущерб, который колония причинила окружающей среде.

Решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Якутии. К ней привлекли специалистов Росприроднадзора. Выяснилось, что администрация колонии не вывозила бытовые отходы со своей территории. В итоге фекальные воды просто перелились в реку через ограждение, уточняет ИА SakhaNews.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Якутская исправительная колония сливала отходы в Лену

Теперь она должна заплатить штраф – 61 тыс. рублей

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