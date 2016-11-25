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Новак: следующим главой Минэнерго РФ может стать женщина

Министр добавил, что это полностью отвечало бы современным мировым стандартам

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что назначение женщины на пост главы Министерства энергетики полностью соответствовало бы современным мировым стандартам.

«Я думаю, что если министром энергетики станет женщина или девушка, это будет абсолютно в тренде того, что сегодня происходит в мире», — сказал Новак в ходе общения со студентами на форуме ENES. Так министр ответил на вопрос студентки о том, есть ли у нее шанс стать главой ведомства через 10–15 лет, передает «Интерфакс».

Новак подчеркнул, что любой сотрудник Министерства энергетики должен стремиться к самосовершенствованию, быть ответственным и порядочным человеком.

Ранее на похожий вопрос отвечал и глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что если бы следующим президентом Сбербанка стала женщина, это было бы «здорово вообще».

«Я считаю, что женщины значительно лучшие лидеры, значительно лучшие сотрудники, чем мужчины», — подчеркнул Греф.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Новак: следующим главой Минэнерго РФ может стать женщина

Министр добавил, что это полностью отвечало бы современным мировым стандартам

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