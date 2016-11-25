Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Каток на ВДНХ заливается уже в третий раз. Его площадь в этом году составила более 20 тыс. кв. м, и одновременно он сможет вмещать до 4,5 тыс. человек.

Посетителей, пришедших 25 ноября на церемонию открытия, порадовали световыми представлениями, выступлениями профессиональных фигуристов и аниматоров, новогодними елками и театральным шоу.

Каждую пятницу посетители смогут принимать участие в танцевальных мастер-классах, а в выходные их ждут игры, конкурсы, квесты и прочие развлечения.

О церемонии открытия катка на ВДНХ — в фотоленте «Известий».

Открытие нового сезона катка ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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