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К юбилею рубля в Рязани открыли выставку

Публике представили часть нумизматической коллекции Рязанского кремля

Фото: ТАСС/Интерпресс/Наталья Михайлова

К 700-летию рубля в Историко-архитектурном музее-заповеднике Рязани открылась выставка «Где родился — там и пригодился».

Широкой публике представили часть нумизматической коллекции Рязанского кремля, насчитывающей около 20 тыс. единиц хранения. В экспозицию вошла и уникальная монета, отчеканенная в 1654 году из западноевропейских талеров.

Как пишет РИА «7 новостей», посетители выставки также расскажут о том, как развивался рубль. По мнению организаторов, интерес вызовут рубли, выпускавшиеся в 1916 году с немецкими надписями, а также советские деньги, выходившие в 1938 году.

Выставка «Где родился — там и пригодился» будет работать во Дворце Олега.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

К юбилею рубля в Рязани открыли выставку

К юбилею рубля в Рязани открыли выставку Публике представили часть нумизматической коллекции Рязанского кремля

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