К юбилею рубля в Рязани открыли выставку

К 700-летию рубля в Историко-архитектурном музее-заповеднике Рязани открылась выставка «Где родился — там и пригодился».

Широкой публике представили часть нумизматической коллекции Рязанского кремля, насчитывающей около 20 тыс. единиц хранения. В экспозицию вошла и уникальная монета, отчеканенная в 1654 году из западноевропейских талеров.



Как пишет РИА «7 новостей», посетители выставки также расскажут о том, как развивался рубль. По мнению организаторов, интерес вызовут рубли, выпускавшиеся в 1916 году с немецкими надписями, а также советские деньги, выходившие в 1938 году.



Выставка «Где родился — там и пригодился» будет работать во Дворце Олега.