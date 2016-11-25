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Правительство может пойти на неординарный шаг

Предприятия могут обязать гасить долги по зарплатам до выплаты налоговых и страховых отчислений

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел селекторное совещание о ситуации с задолженностью по заработной плате, в ходе которого обсуждались в том числе и законодательные инициативы, направленные на то, чтобы ускорить решение этого вопроса. Глава правительства попросил руководителей регионов держать процесс погашения долгов по зарплате на личным контроле.

Совещание проходило в режиме видеоконференции с участием глав субъектов России. По словам премьера, люди хотят быть уверенными в завтрашнем дне, иметь возможность строить планы и для себя, и для своей семьи, опираясь на стабильный доход, а для этого нужно получать заработанные деньги вовремя и в полном объеме. По состоянию на сегодняшний день размер общего долга по зарплатам в стране составляет чуть меньше 4 млрд рублей.

— В масштабах экономики цифра, может быть, не такая большая. Это ниже 1% месячного фонда зарплаты предприятий, которые имеют задолженность, но ориентироваться здесь на абсолютные цифры — абсолютно неправильно. За каждым не выплаченным рублем стоят живые люди, и число тех, кто не получил в ноябре деньги, достигло порядка 70 тыс. человек, такая ситуация недопустима, — заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр считает, что даже небольшая задержка не должна иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию, тем более когда у некоторых работодателей возникает соблазн «деньги попридержать или лишний раз их прокрутить через различные финансовые схемы».

— Мы помним 1990-е годы, когда владельцы предприятий решали свои финансовые проблемы за счет работников, а долги (по зарплате. — «Известия») копились месяцами, и к таким периодам возврата быть не может. Основная причина образования долгов все-таки в другом. Прежде всего она заключается в отсутствии у организаций собственных средств. Есть разный анализ, полагают, что на этот фактор приходится подавляющая часть суммы. Оставшаяся часть задолженности возникла из-за несвоевременного перечисления денег из бюджетов всех уровней, но 97% — это связано с недостатком собственных средств.

Глава кабинета министров заявил участникам совещания, что платежную дисциплину нужно укреплять. Для этого правительство уже предусмотрело целый комплекс мер: утвердили «дорожную карту» по контролю за выплатой заработной платы, повысили административную ответственность работодателей и ввели прогрессирующие штрафы, увеличили размер компенсации работникам и удвоили процентную ставку за каждый день просрочки заработной платы.

В то же время Дмитрий Медведев заявил о том, что со стороны правительства есть понимание сложившейся ситуации.

— Мы понимаем, что регионам сейчас непросто. Доходов зачастую не хватает. Регионы получали дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также на выравнивание бюджетной обеспеченности. Раз проблема сохраняется, значит, принятых мер недостаточно и нужны дополнительные шаги, — сказал Дмитрий Меведев.

Ввиду того что тема с задержками заработной платы является резонансной, премьер попросил руководителей регионов держать ее на личным контроле, а имеющуюся задолженность — погасить.

После совещания с регионами зампред правительства Ольга Голодец рассказала, что из почти 4 млрд рублей задолженности по заработной плате большая часть приходится на обрабатывающие предприятия.

— Обсуждались законодательные предложения. В частности, о внесении изменения в закон «О банкротстве». Предлагается еще раз повысить очередность по оплате заработной платы. Сейчас заработная плата стоит в одном пункте вместе с налогами и взносами. Здесь профсоюзная сторона предлагает обозначить первенство заработной платы перед налоговыми и страховыми платежами. Это неординарный шаг. До этого всегда в приоритетном порядке налоги списывались в первую очередь. Дано поручение проработать такую возможность, — заявила Ольга Голодец.

На вопрос о том, получится ли у правительства в ближайшие сроки свести все долги по заработной плате к нулю и забыть о понятии задолженности, Ольга Голодец ответила, что на это потребуется как минимум два года, потому что существующие на сегодняшний день долги, возникающие из года в год, являются старыми и имеют сложную финансовую природу.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Правительство может пойти на неординарный шаг

Правительство может пойти на неординарный шагПредприятия могут обязать гасить долги по зарплатам до выплаты налоговых и страховых отчислений

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