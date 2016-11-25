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Глава Башкирии поздравил победителей фестиваля «ТЭФИ-Регион»

Журналисты ГТРК «Башкортостан» победили сразу в двух номинациях

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с победителями всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» и национальной премии «Радиомания-2016», представлявшими республику. Он поздравил журналистов с наградами и пожелал им новых творческих успехов.

«Хочу выразить слова огромной благодарности за вашу работу, за то, как вы действуете каждый на своем поприще, — с душой, с полной отдачей. Вы представляете нашу республику. Вчера очень приятно было видеть — и мне, и залу — как вы получаете «Орфея», — цитирует главу Башкирии ИА «Башинформ».

Победителем в номинации «Ведущая информационной программы» стала редактор службы информационных программ ГТРК «Башкортостан» Айгуль Кантюкова, а корреспондент Зиля Авзалова получила награду в специальной номинации «Преодоление» за лучшую спортивную телепрограмму о людях с ограниченными возможностями.

К участию в юбилейном, 15-м конкурсе поступило рекордное количество работ. Всего было подано 545 программ от 167 телекомпаний из 83 населенных пунктов. Конкурс проводится в 19 номинациях, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Победители конкурса получили главный приз ТЭФИ — бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Глава Башкирии поздравил победителей фестиваля «ТЭФИ-Регион»

Журналисты ГТРК «Башкортостан» победили сразу в двух номинациях

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