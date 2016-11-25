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Голодец: решение проблемы с долгами по зарплате займет около двух лет

Вице-премьер пояснила, что задолженности очень старые, имеющие сложную финансовую природу

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что полностью ликвидировать проблему задолженности по зарплатам в экономике РФ удастся не раньше чем через два года. Об этом вице-премьер сообщила после селекторного совещания по ситуации с задолженностью по зарплате в регионах.

«Те поручения, которые будут даны по итогам сегодняшнего совещания, мы должны отработать в месячный срок, то есть до конца этого года мы должны уже внести внятные предложения (по дополнительным мерам для решения проблемы задолженностей)», — сказала Голодец, передает ТАСС.

Вице-премьер считает, что решение этой проблемы потребует минимум двух лет.
«Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, на это потребуется как минимум два года, потому что это очень старые долги и они имеют очень сложную финансовую природу», — пояснила Голодец.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Голодец: решение проблемы с долгами по зарплате займет около двух лет

Вице-премьер пояснила, что задолженности очень старые, имеющие сложную финансовую природу

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