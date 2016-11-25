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«Крылья Советов» оценили ущерб от переноса матчей из-за плохого газона

С компании «Спортгазон» требуют 14,2 млн рублей

В самарский арбитражный суд подал иск областной фонд поддержки и развития футбола, который возглавляет финансовый директор ФК «Крылья Советов» Игорь Поваров. С ООО «Спортгазон» требуют 14,2 млн рублей.

Ранее в клубе уже заявляли о намерении взыскать с компании ущерб за матчи, которые из-за плохого состояния поля были перенесены со стадиона «Металлург». Клуб включал в сумму недополученные сборы, траты на перелет и ущерб, причиненный самарским болельщикам.

Как сообщает «ВолгаНьюс.рф», «Спортгазон» занимался полями на «Металлурге» и базе «Крыльев» с 2012 года. Он перестилал газон, а потом его обслуживал. Однако из-за состояния газона на «Металлурге» весной 2014 года в другие города были перенесены встречи с ЦСКА и «Тереком», а этой весной — с «Ростовом» и «Зенитом».

Агентство отмечает, что в прошлом месяце Научно-исследовательский центр спортивных газонов взыскал с самарского Фонда поддержки и развития футбола более 1 млн рублей долга по двум договорам от января прошлого года на агротехническое обслуживание. НИИ, как и «Спортгазон», входит в группу компаний, возглавляемую консультантом РФС по футбольным полям Александром Ефремовым.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Крылья Советов» оценили ущерб от переноса матчей из-за плохого газона

С компании «Спортгазон» требуют 14,2 млн рублей

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