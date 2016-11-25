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Рома Зверь отсудил 1 млн рублей у создателей фильма «Выпускной»

Музыкант доказал незаконное использование своей песни «Южная ночь»

Рома Зверь отсудил у кинокомпаний 1 млн рублей за незаконное использование своей песни.

Лидер популярной российской группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) взыскал с ООО «Кинокомпания «Лунапарк» и ООО «Централ Партнершип» 1 млн рублей компенсации за незаконное использование песни.

Такое решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд по иску музыканта.

Суд второй инстанции удовлетворил иск частично — артист просил взыскать с ответчиков 1,5 млн рублей, сообщает «РИА Новости».

Рома Зверь требовал выплатить компенсацию за использование его песни «Южная ночь» в трейлере к фильму «Выпускной».

Как пояснил представитель Билыка в суде, его доверитель вел переговоры с кинокомпаниями, которые хотели использовать песню в качестве саундтрека в своем фильме, но музыкант отказался. В итоге в самом фильме песня не прозвучала, но была использована в рекламном ролике к нему.

Фильм «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского по сценарию Сергея Светлакова и Александра Незлобина вышел на экраны в октябре 2014 года.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Рома Зверь отсудил 1 млн рублей у создателей фильма «Выпускной»

Музыкант доказал незаконное использование своей песни «Южная ночь»

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