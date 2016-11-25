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Заключенные в Томске смогут вести электронную переписку

Осужденные СИЗО № 1 получат доступ к электронной почте благодаря системе «ФСИН-Письмо»

Заключенные СИЗО № 1 города Томска получат возможность вести переписку по электронной почте, сообщила пресс-служба УФСИН России по Томской области.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, данный изолятор подключили к системе «ФСИН-Письмо», благодаря чему заключенные смогут вести переписку с родными и близкими.

«Родные и друзья могут отправить оплаченное электронное письмо с фотографией. Сотрудник СИЗО-1 его печатает и передает адресату», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время такую систему внедрят и в воспитательной колонии № 2 на Кольцевом проезде в Томске, добавили в пресс-службе.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Заключенные в Томске смогут вести электронную переписку

Осужденные СИЗО № 1 получат доступ к электронной почте благодаря системе «ФСИН-Письмо»

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