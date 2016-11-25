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За 2016 год в Тамбовской области выявлено 103 факта коррупции

Следственные органы пресекли 46 случаев взяточничества и шесть — злоупотребления полномочиями

С начала года 2016 года в Тамбовской области выявлено 103 коррупционных преступления, из них 16 — в крупном размере.

Следственными органами было выявлено 46 фактов взяточничества и шесть злоупотреблений полномочиями. Данные были представлены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тамбовской области.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», сразу шесть уголовных дел возбуждено в отношении главы одного из муниципалитетов Уваровского района по фактам присвоения бюджетных средств, направленных на благоустройство.

Одним из самых громких стало уголовное дело в отношении бывшего депутата Тамбовской городской думы по фактам хищения у граждан путем мошенничества более 48 млн рублей.

Отмечается, что особое внимание следственные органы уделяют распределению бюджетных средств с целью исключения коррупционных факторов.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

За 2016 год в Тамбовской области выявлено 103 факта коррупции

Следственные органы пресекли 46 случаев взяточничества и шесть — злоупотребления полномочиями

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