За 2016 год в Тамбовской области выявлено 103 факта коррупции

С начала года 2016 года в Тамбовской области выявлено 103 коррупционных преступления, из них 16 — в крупном размере.



Следственными органами было выявлено 46 фактов взяточничества и шесть злоупотреблений полномочиями. Данные были представлены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тамбовской области.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», сразу шесть уголовных дел возбуждено в отношении главы одного из муниципалитетов Уваровского района по фактам присвоения бюджетных средств, направленных на благоустройство.

Одним из самых громких стало уголовное дело в отношении бывшего депутата Тамбовской городской думы по фактам хищения у граждан путем мошенничества более 48 млн рублей.

Отмечается, что особое внимание следственные органы уделяют распределению бюджетных средств с целью исключения коррупционных факторов.