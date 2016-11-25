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Воронежский авиазавод до конца года соберет самолет Ил-112

Первый полет лайнер осуществит в июле 2017 года

Воронежский авиазавод полностью соберет самолет нового поколения Ил-112 до конца текущего года. Об этом на встрече с губернатором рассказал председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

По его словам, в настоящее время на авиазаводе идет сборка сразу двух бортов самолета. Один из них будет принимать участие в ресурсных испытаниях, а другой — в летных. Ожидается, что полностью лайнер соберут к декабрю текущего года. Первый полет он осуществит в июле 2017 года, передает ИА «Абирег».

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Ожидается, что лайнер Ил-112В придет на смену самолету Ан-26. Контракт по Ил-112В с Минобороны РФ был заключен ОАК в декабре 2014 года.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Воронежский авиазавод до конца года соберет самолет Ил-112

Первый полет лайнер осуществит в июле 2017 года

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