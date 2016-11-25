Псковские таможенники арестовали 2,4 тыс. бутылок итальянского вина

На латвийско-российской границе в Псковской области таможенники пресекли попытку перевезти товар в большем размере, чем было заявлено перевозчиком в сопроводительных документах.

В представленных документах было отмечено, что грузовой автомобиль перевозит из Риги в Москву более 13,2 тыс. бутылок вин итальянского производства.



В результате досмотра сотрудники надзорного ведомства установили, что перемещается значительно большее количество товара. Общее превышение по количество бутылок оказалось на 2,4 тыс. штук. Стоимость незаявленного товара составила 8,2 млн рублей, передает Псковская лента новостей.

В отношении компании-перевозчика из Латвии возбуждено дело об административном правонарушении. Товар арестован.

