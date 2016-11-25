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Оперуполномоченный по борьбе с коррупцией в Самаре попался на взятке

Полицейского подозревают в получении 350 тыс. рублей

Следователи СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного по противодействию коррупции, подозреваемого в получении взятки на сумму 350 тыс. рублей.

«По версии следствия, 4 ноября текущего года подозреваемый предпринял действия, направленные на получение взятки в виде денег на общую сумму 350 тыс. рублей от гражданина за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя по результатам процессуальной проверки, находящейся в его производстве», — сообщили следователи.

Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ. В настоящий момент проводится расследование, передает TLTgorod.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Оперуполномоченный по борьбе с коррупцией в Самаре попался на взятке

Полицейского подозревают в получении 350 тыс. рублей

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