Компьютерную сеть в США взломала школьница

В США выдвинуты обвинения в отношении 18-летней школьницы из штата Пенсильвания. Она осуществила кибератаку на компьютерную сеть, которая объединяет несколько американских школ.

Как сообщил местным СМИ окружной прокурор Джон Пек, этот случай — первый, когда такие обвинения выдвигаются против школьника. Как выяснили журналисты, DDoS-атаки были организованы против компьютерной сети учебных заведений 31 октября.

Каждая атака длилась от 10 до 45 минут. Работа сети, в том числе трех центров профессиональной подготовки, была нарушена. Также пострадали компьютерные сети различных ведомств Пенсильвании и одного католического прихода.

Школьница осуществляла кибератаки со школьных компьютеров и с домашнего устройства.

Ее задержали после расследования, которое длилось три недели. Вместо оправданий школьница заявила полиции, что она — «компьютерный гений».