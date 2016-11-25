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Компьютерную сеть в США взломала школьница

Обвинения выдвинуты в отношении 18-летней девушки, учащейся в штате Пенсильвания

В США выдвинуты обвинения в отношении 18-летней школьницы из штата Пенсильвания. Она осуществила кибератаку на компьютерную сеть, которая объединяет несколько американских школ.

Как сообщил местным СМИ окружной прокурор Джон Пек, этот случай — первый, когда такие обвинения выдвигаются против школьника. Как выяснили журналисты, DDoS-атаки были организованы против компьютерной сети учебных заведений 31 октября.

Каждая атака длилась от 10 до 45 минут. Работа сети, в том числе трех центров профессиональной подготовки, была нарушена. Также пострадали компьютерные сети различных ведомств Пенсильвании и одного католического прихода.

Школьница осуществляла кибератаки со школьных компьютеров и с домашнего устройства.

Ее задержали после расследования, которое длилось три недели. Вместо оправданий школьница заявила полиции, что она — «компьютерный гений».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Компьютерную сеть в США взломала школьница

Обвинения выдвинуты в отношении 18-летней девушки, учащейся в штате Пенсильвания

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