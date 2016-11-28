ЭКСПО-2017 — экзамен для Казахстана

Несмотря на сильные морозы, строительные работы, связанные с подготовкой к ЭКСПО-2017 в Астане, не прекращаются. Ведь до самого масштабного события грядущего года для Казахстана осталось чуть более полугода. Ожидается, что основные работы будут завершены до конца декабря, а уже 10 июня международная специализированная выставка будет открыта для посетителей и продлится три месяца.

139 стран мира получили официальные приглашения от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 106 государств, среди которых Россия, Франция, Китай, Великобритания и США. Также в ЭКСПО-2017 примут участие крупнейшие международные организаци: ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Всемирный банк, ЭСКАТО и др.

Территория, отведенная под инфраструктуру всемирной выставки, впечатляет своими масштабами, общая площадь комплекса составляет 172 га, на которых планируется возвести 55 объектов, часть из которых уже готова к эксплуатации.



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Главное архитектурное сооружение ЭКСПО-2017 — национальный павильон Казахстана, расположившийся в центре выставочного комплекса. Внешне он представляет собой сферу общей площадью 5 тыс. кв. м. Высота павильона — более 100 м, а диаметр — 80 м. При строительстве объекта применяются высокотехнологичные стекла с двойным слоем, позволяющие изолировать внутреннее пространство здания от перепадов температуры и влияния постороннего шума. Возможности попасть внутрь пока не представилось, однако с улицы сооружение выглядит практически готовым.



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Внутри сферы, помимо музея истории Казахстана и народов, проживающих на его территории, также расположится музей высоких технологий. Помимо этого на последнем этаже восьмиэтажного сооружения будет открыта смотровая площадка.

Кроме национального павильона Казахстана в выставочной зоне будут построены торгово-развлекательные объекты, международные, тематические и корпоративные павильоны. Архитектурный ансамбль завершают мостовые конструкции, соединяющие здания. Правда, один из таких элементов обрушился 16 ноября, не выдержав суровых погодных условий, но при инциденте никто не пострадал.

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Один из наиболее крупных павильонов отведен под экспозицию технологических, культурных и научных достижений России. Площадь российского павильона превышает 1 кв. км.

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Что касается вневыставочной зоны, то в ней планируется строительство пресс-центра, конференц-центра, крытого города, гостиниц и жилых домов. Жилые дома уже готовы к заселению, квартиры в них отремонтированы и обставлены мебелью. Во дворах жилых кварталов построены детские площадки и дорожки. Подразумевается, что в них остановятся участники международной выставки, а в будущем и приезжающие в Астану туристы.

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Председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов заявил, что в дальнейшем все объекты комплекса получат вторую жизнь. Часть сооружений будет перестроена под офисные здания, где расположится финансовый центр «Астана», часть продолжит функционировать в статусе выставочных площадок. На сегодняшний день уже полностью согласовано, каким образом будут использоваться объекты после закрытия выставки.



Основной темой мероприятия стала энергия будущего, что и нашло свое визуальное отражение в логотипе ЭКСПО.

Проведение ЭКСПО-2017 в Астане на сегодняшний день является одним из ключевых национальных проектов Казахстана, на выставке ожидается около 5 млн посетителей со всего мира.

О том, что именно Казахстан будет принимать ЭКСПО-2017, стало известно четыре года назад. 22 ноября 2012 года во время 152-й Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) представители из 161 государства в ходе тайного голосования выбрали Казахстан местом проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Заявку Астаны поддержали 103 страны.