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Бронированный шлем усилили климат-контролем

Лицо сапера будет обдувать легкий бриз, препятствующий запотеванию стекла-забрала

Фото: ТАСС/Константин Лейфер

Шлем сапера (ШС), обеспечивающий максимальный комфорт при напряженной работе, разработан центром высокопрочных материалов «Армированные композиты» («Армоком»). Он выдержит взрыв 1,5 кг тротила на расстоянии 2 м, защитит от осколков, летящих со скоростью 750 м/с. Шлем снабжен системой вентиляции и обдува.

Новый шлем имеет трехслойную структуру. Верхний и нижний слои — это композитная оболочка, внутри — дискретно-тканевый материал. Благодаря такому решению шлем получился относительно легким — 5,5 кг. При этом он обеспечивает высокую степень защиты. На внешней стороне установлен блок, объединяющий осветительную фару, видеокамеру и миниатюрный микрофон, через который сапер слышит всё, что происходит снаружи.

Система вентиляции закачивает воздух из окружающей среды, направляя его по четырем трубкам к забралу. Благодаря этому убирается влага и образовавшийся при дыхании углекислый газ. Лицо сапера обдувает легкий неощутимый бриз, не позволяющий образовываться поту. При прохождении внутрь поток воздуха приобретает наиболее комфортную температуру. Отработанный воздух выходит через маленькое отверстие в нижней части шлема.

Конструкция ШС рассчитана так, чтобы весовая нагрузка ложилась не на шею сапера, а на плечи, благодаря уникальному креплению к броневоротнику саперного костюма.

— Мы подорвали на расстоянии 2 м от нашего шлема взрывное устройство, эквивалентное 1,5 кг тротила, — рассказывает «Известиям» специалист центра «Армоком» Алексей Крайнов. — Пиковое давление в подшлемном пространстве не превысило 43 килопаскалей. Порогом считается 100 килопаскалей — превышение этого показателя ведет к тяжелым травмам и возможной гибели. Предварительный анализ результатов испытания показал, что даже в самом худшем случае при таком взрыве сапер может получить только легкую контузию.

По словам первого заместителя генерального директора центра «Армоком» Елены Кормаковой, в следующем году шлемы будут поставляться в российские силовые ведомства.

До сих пор системами вентиляции и обдува оснащались шлемы, входящие в саперные костюмы серии EOD-9 и EOD-10 канадской фирмы MED-ENG. В них потоки воздуха идут внутрь шлема, а не непосредственно на забрало. В настоящее время EOD-9 и EOD-10 активно закупаются силовыми ведомствами  США, Франции, Великобритании и ряда других стран.

Британские саперы в мемуарах пишут, что при напряженной работе система обдува шлемов хоть и обеспечивает максимальный комфорт, но не спасает от концентрации влаги и запотевания забрала. Поэтому бойцам приходилось проветривать шлем, снимая забрало.

— Роботы-саперы, несмотря на оптимистичные прогнозы, не смогли заменить человека, — рассказывает «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — Как показывает современный опыт войн и локальных конфликтов, взрывные устройства за счет применения электронных систем становятся более сложными и требуют у экспертов-взрывотехников не только больше времени на обезвреживание, но и более точных действий. Поэтому обеспечение комфортности экипировки сапера — это сейчас такой же важный параметр, как и защищенность.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Бронированный шлем усилили климат-контролем

Бронированный шлем усилили климат-контролем Лицо сапера будет обдувать легкий бриз, препятствующий запотеванию стекла-забрала

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