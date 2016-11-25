В Нижегородской области из-за вспышки АЧС введен карантин

В Нижегородской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) ввели карантин, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По информации НИА «Нижний Новгород», вспышку вируса выявили в соседнем регионе у дикого кабана, отстрелянного на территории Владимирской области, после чего ограничительные мероприятия по АЧС ввели на территории Павловского района, где установилась вторая угрожаемая зона.

Напомним, ранее два новых очага вируса зарегистрировали в Воронежской области после анализа проб у свиней в местных подсобных хозяйствах.