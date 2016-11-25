Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Нижегородской области из-за вспышки АЧС введен карантин

Его ввели в Павловском районе из-за вспышки вируса в соседнем регионе

В Нижегородской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) ввели карантин, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По информации НИА «Нижний Новгород», вспышку вируса выявили в соседнем регионе у дикого кабана, отстрелянного на территории Владимирской области, после чего ограничительные мероприятия по АЧС ввели на территории Павловского района, где установилась вторая угрожаемая зона.

Напомним, ранее два новых очага вируса зарегистрировали в Воронежской области после анализа проб у свиней в местных подсобных хозяйствах.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Нижегородской области из-за вспышки АЧС введен карантин

Его ввели в Павловском районе из-за вспышки вируса в соседнем регионе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке