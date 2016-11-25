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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Главы России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования сирийского конфликта, двустороннего сотрудничества, а также борьбы с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Российский и турецкий президенты договорились о продолжении диалога по дипломатической линии, а также по линиям российской и турецкой обороны и спецслужб, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что разговор между Путиным и Эрдоганом был обстоятельным, затрагивающим в том числе актуальные вопросы российско-турецкого политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, произошел конструктивный обмен мнениями по урегулированию сирийского конфликта.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Главы России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

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