Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования сирийского конфликта, двустороннего сотрудничества, а также борьбы с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.



Российский и турецкий президенты договорились о продолжении диалога по дипломатической линии, а также по линиям российской и турецкой обороны и спецслужб, сообщает телеканал «Звезда».



Отмечается, что разговор между Путиным и Эрдоганом был обстоятельным, затрагивающим в том числе актуальные вопросы российско-турецкого политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, произошел конструктивный обмен мнениями по урегулированию сирийского конфликта.