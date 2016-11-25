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За год в Удмуртии зафиксировано 110 случаев бешенства животных

От их укусов пострадали почти 4,5 тыс. человек

За 2016 год в Удмуртии зарегистрировано 110 случаев бешенства животных. Роспотребнадзор зафиксировал 62 зараженных лис, 14 кошек, 10 собак и 8 енотовидных собак.

Наиболее высокая заболеваемость бешенством наблюдалась в девяти районах республики. Случаи бешенства выявили у 10 голов крупного и мелкого рогатого скота. За медицинской помощью в связи с укусами животных в Удмуртии обратилось почти 4,5 тыс. человек, что на 3,9% больше показателей 2015 года.

Как сообщает ИА «Сусанин», 155 человек, контактировавших с зараженными животными, получили профилактическую вакцинацию. В начале ноября больную бешенством лису выловили на стройплощадке в Ижевске. Животное вело себя нетипично: не испытывало страх к людям и шло на контакт. Ветеринары подтвердили диагноз у выловленного хищника. Отмечается, что дружелюбие может смениться внезапной атакой на человека.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

За год в Удмуртии зафиксировано 110 случаев бешенства животных

От их укусов пострадали почти 4,5 тыс. человек

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