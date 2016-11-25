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Mail.Ru Group прекращает доставку интернет-трафика на Украину

Решение компании вступит в силу с 20 декабря

Компания Mail.Ru Group заявила о прекращении доставки трафика на Украину в точки обмена интернет-трафика.

В компании пояснили, что решение, которое вступит в силу 20 декабря, обусловлено исключительно экономическими причинами. Украинские операторы связи увеличили стоимость на ряд услуг в несколько раз с начала года.

Вместе с тем в Mail.Ru Group заявили о своей готовности к сотрудничеству с любыми операторами связи из Украины, которые выразят желание подключиться к компании в указанных точках ее присутствия.

В компании добавили, что не считают, будто их решение сможет как-то повлиять на украинских пользователей Mail.Ru Group, сообщает RNS.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Mail.Ru Group прекращает доставку интернет-трафика на Украину

Решение компании вступит в силу с 20 декабря

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