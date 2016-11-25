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Пациентов скоро смогут лечить дистанционно

Четверть российских больниц с 2018 года будет помогать людям с помощью телекоммуникационных технологий

Около 25% больниц уже через два года смогут дистанционно оказывать медицинскую помощь пациентам. Возможным это станет при помощи телекоммуникационных технологий уже в 2018 году.

Авторами идеи была разработана «дорожная карта» подгруппы «Интернет+медицина» с планами по внедрению возможности дистанционного оказания медицинской помощи. Инициаторами и разработчиками выступили специалисты Института развития интернета совместно с коллегами из Фонда развития интернет-инициатив и работниками компании «Яндекс».

На начало следующего года намечена разработка законодательной базы для новшества. Во второй половине года могут разрешить продавать в интернете отпускаемые без рецепта лекарства. Как сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​, в настоящее время «дорожная карта» проходит согласование в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Пациентов скоро смогут лечить дистанционно

Четверть российских больниц с 2018 года будет помогать людям с помощью телекоммуникационных технологий

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