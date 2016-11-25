В Вологде задержали двух мужчин, вымогавших у банка 43 млн рублей

Полицейские задержали в Вологде двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

По информации Cpv.Ru, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции обратился представитель одного из вологодских банков, который рассказал, что двое мужчин потребовали от кредитной организации выдать им 43 млн рублей.

По его словам, злоумышленники требовали от сотрудников банка деньги в обмен на неразглашение информации, которая якобы может опорочить репутацию банка и привести к убыткам.



Согласившись с требованиями мужчин, сотрудники банка были готовы передать им 10 млн рублей, однако подозреваемых задержали полицейские.



Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей.