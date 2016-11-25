В Твери в ожидании снегопада ввели режим повышенной готовности

В Твери перед грядущим снегопадом введен режим повышенной готовности. Решение об этом было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

Городские власти обещали, что как только начнется снегопад, вся снегоуборочная техника МУП «ЖЭК» выйдет на расчистку улиц.



Как пишет ИА «Твериград», в регионе вторые сутки ждут снегопада. По данным синоптиков, осадки будут и на выходных. Режим «повышенной готовности» в Твери вводится с 9 утра 26 ноября.