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В Твери в ожидании снегопада ввели режим повышенной готовности

Власти обещали, что на расчистку улиц выйдет вся снегоуборочная техника города

В Твери перед грядущим снегопадом введен режим повышенной готовности. Решение об этом было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

Городские власти обещали, что как только начнется снегопад, вся снегоуборочная техника МУП «ЖЭК» выйдет на расчистку улиц.

Как пишет ИА «Твериград», в регионе вторые сутки ждут снегопада. По данным синоптиков, осадки будут и на выходных. Режим «повышенной готовности» в Твери вводится с 9 утра 26 ноября.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Твери в ожидании снегопада ввели режим повышенной готовности

Власти обещали, что на расчистку улиц выйдет вся снегоуборочная техника города

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