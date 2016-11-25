Работы по возведению стадиона в Калининграде к ЧМ подходят к концу

Основные строительные работы на калининградском стадионе «Мирный» подходят к концу, специалисты начали прокладывать инженерные сети, сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

По информации kaniningradfirst.ru, на объекте завершили демонтаж построек, трибун и ограждения, а также устройство и гидроизоляцию фундамента хозяйственного и бытового корпуса, балок.

На площадке завершили устройство щебеночного основания под бытовой корпус и хозяйственный блок, прокладывается сеть водопровода, ливневой канализации и дренажа.

«Сейчас идет полным ходом выполнение инженерии. Подрядчики выполнили ряд работ, отводящих воду, поэтому в ближайшее время удастся наверстать отставание», — сообщил директор управления капитального строительства Игорь Соломенюк.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.