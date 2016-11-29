Войны будущего будут вестись за моря

Ожесточенная борьба за морские коммуникации, гонка вооружений, войны в городах и всё более масштабные битвы с террористами — эти вызовы, по мнению аналитиков PricewaterhouseCoopers (PwC), подготовивших доклад «Пять глобальных трендов и их влияние на оборону и безопасность», несут человечеству мегатренды на ближайшие 50 лет.

PwC известна широкой публике прежде всего как аудиторская компания, но в ней имеются подразделения, специализирующиеся на оказании консультативных услуг государственным ведомствам, службам безопасности и предприятиям оборонной отрасли. На днях была представлена новая редакция ежегодного доклада PwC о мегатенденциях. Основная его задача – помочь клиентам PwC сформулировать долгосрочную стратегию, учитывающую изменения в мировой экономике, демографической ситуации, природных условиях и технологиях.

Подготовкой доклада занимались эксперты из базирующегося в Лондоне международного отдела PwC по оказанию услуг предприятиям оборонной отрасли и службам безопасности. На основе отрытых статистических данных они анализировали те вызовы в сфере обороны и безопасности, которыми чреваты пять главных глобальных мегатенденций. Документ предназначен в первую очередь для топ-менеджмента компаний и государственных чиновников, однако будет интересен всем, кто хочет понимать, в каком мире человечество будет жить через несколько десятилетий.

Большая игра на море

Уже состоявшееся смещение центров производства в Азию означает в первую очередь рост значения транспортных путей (ведь товары надо еще доставить к потребителям в развитых странах), большая часть которых проходит по морю. Контроль над транспортными артериями будет в ближайшие десятилетия важен как никогда, поскольку от свободы движения грузов будет зависеть благополучие очень многих стран. Отсюда вытекает повышенный спрос не просто на оружие, а на системы, предназначенные для ВМС и ВВС. Аналитики PWC отмечают, что гонка вооружений на морях усугубится смещением экономической мощи в Азию, что приведет к появлению там новых политических игроков с ресурсами, которые они смогут вложить в наращивание военных возможностей.

Борьба за морские пути уже началась. Это хорошо заметно в Южно-Китайском море, где Китай строит искусственные острова, чтобы контролировать акваторию, а его соседи лихорадочно закупают вооружения для флотов.



Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов рассказал «Известиям», что США, Китай, Россия и многие другие страны уже активно наращивают свои ВМС.

— Трамп, например, обещал увеличить американский флот на 20%, плюс есть амбициозные планы у Китая, активно обновляют свои флоты Россия и Индия, — говорит эксперт. — Сейчас происходит смена поколений кораблей. Параллельно идет обновление парка противолодочных самолетов. Австралия, Индия, Великобритания закупают американские «Посейдоны», мы обновляем комплекс «Новелла», Китай работает над усилением своей патрульной авиации. Что касается комплексов береговой обороны, то здесь активизировались даже небольшие производители, даже шведские компании.

Предстоящие десятилетия станут горячим временем и для фирм, производящих корабли и другое вооружение для ВМС.

— Отечественные судостроительные компании окажутся в выигрыше даже без заказов из-за рубежа, ведь на флот планируется потратить 20–25% Государственной программы вооружений, — добавляет Фролов.

Эксперты PWC ожидают, что в ближайшие 50 лет Китай из региональной державы превратится в глобальную и станет активнее проецировать силу по всему миру. Это может не понравиться его соседям. Уже сейчас назревают трения с АСЕАН, весьма настороженно ведет себя Индия.

Города на военном положении

Мегатрендом ближайших десятилетий будет и ускоренная урбанизация. К 2050 году от 50 до 72% населения Земли будут жить в городах. С военной точки зрения это означает неизбежное перемещение боевых действий (особенно против террористических и повстанческих движений) в города. Конфликты в Сирии и Ираке подтверждают справедливость этих прогнозов. Борьба идет не за площади, а именно за города — Алеппо в Сирии и Мосул в Ираке.

В силу высокой концентрации населения города представляют благоприятную среду для террористов и повстанцев — плотная застройка и обилие мирных жителей затрудняют работу спецслужб и действия регулярной армии. Следовательно, при военном строительстве будет делаться ставка на подготовку именно к городским боям, будут формироваться специальные подразделения, будет закупаться соответствующая техника и снаряжение.

Отдельно стоит вопрос формирования в ходе урбанизации так называемых серых зон, неподконтрольных властям. Это особенно распространенное явление в странах третьего мира. Характерный пример — трущобы Рио-де-Жанейро и Каракаса, весьма условно контролируемые властями территории.

Демография войны

Аналитики PWC обращают внимание на такой мегатренд, как старение населения в развитых странах и параллельный рост доли молодежи в третьем мире.



В развитых странах старение населения приведет к сокращению мобилизационных ресурсов, поэтому при развитии вооруженных сил ставка будет делаться не на количество, а на качество. На смену массовым армиям придут компактные, но оснащенные самым высокотехнологичным оружием. Возрастет спрос на дорогие и сложные системы — бронетехнику, авиацию, дроны (уже начинается их массовое внедрение). Этот процесс идет, что особенно хорошо заметно на примере армии США, где боевые беспилотники стали нормой, а стоимость некоторых систем вооружения достигает нескольких сотен миллионов долларов.

В развивающихся странах, где рост экономики зачастую не успевает за ростом населения, возникнет другая проблема — будет расти доля социально неустроенной, безработной молодежи, что создает благоприятную среду для радикальных идеологий, сулящих социальную справедливость и мировое переустройство. Такая ситуация наблюдается уже некоторое время во многих арабских странах, что и явилось плодотворной почвой для многочисленных переворотов.

Технологии как угроза

Новыми вызовами в сфере обороны и безопасности чревато и развитие технологий. В будущем нас ждет рост кибервойн, поскольку зависимость инфраструктуры от компьютерных систем будет создавать сильное искушение у военных и террористов нанести первый удар именно по ним, парализовав противника еще до начала физических боестолкновений.

Развитие информационных технологий обеспечит новые возможности для террористов и других негосударственных структур, которые могут использовать их для координации действий или ведения пропаганды. Запрещенная в России ИГИЛ вербует новых боевиков через соцсети, а «арабская весна» принесла такую технологию, как «Facebook революции», когда участники массовых протестов использовали мессенджеры как основную коммуникационную среду.

Наконец, еще более заметным станет такой мегатренд, как оскудение ресурсов и глобальное потепление. Разумеется, войны за ресурсы явление не новое, но теперь биться будут не за золото или нефть, а за куда более «банальные» вещи, прогнозируют в PWC. К примеру, в скором времени более 50 стран (в Африке, Азии и Латинской Америке) могут быть вовлечены в конфликты из-за питьевой воды. Это хорошая новость для торговцев оружием, но очень тревожная для всех остальных, поскольку, как показал массовый исход беженцев из Сирии, в современном глобализированном мире масштабный конфликт в одной части света отзывается проблемами во многих других регионах.